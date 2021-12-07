Около 10 тысяч единиц техники задействовали для уборки снега в Москве

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В уборке снега в Москве задействованы 10 тысяч единиц техники и 70 тысяч специалистов. Об этом 7 декабря сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Уточняется, что задействовано необходимое количество роторной, снегоуборочной, погрузочной и другой техники, средств малой механизации, бригад ручной уборки. Снег вывозится на снегосплавные пункты.

По информации пресс-службы, средний прирост снега с 21:00 6 декабря по 09:00 7 декабря составил пять сантиметров.

— В 16:00 проведем очередное механизированное подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой, — говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

До этого в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры предупредили о сильных заторах на дорогах из-за снега. Уточняется, что движение сильно затруднено в центре Москвы, на Садовом кольце и ТТК, на МКАД, а также в местах проведения работ.

Городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за предстоящего снегопада во вторник, 7 декабря. Синоптики прогнозируют в ближайшие сутки сильный снегопад с порывами ветра до 15 метров в секунду. В отдельных районах столицы может выпасть до 15 сантиметров осадков.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что причиной рекордного снегопада стал южный циклон, насыщенный влагой.