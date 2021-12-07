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Москвичей предупредили о сильных заторах на дорогах из-за снега 7 декабря

Евгений Белоусов

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Москвичей предупредили о сильных заторах на дорогах из-за снега 7 декабря
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Садовое кольцо Карта всех событий

Из-за снега движение на дорогах в Москве оценивается в восемь баллов, что является сильной загруженностью для утреннего часа пик. Об этом заявили 7 декабря в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве также отметили, что на трафик оказывают сильное влияние ДТП и низкие скорости.

Уточняется, что движение сильно затруднено в центре Москвы, на Садовом кольце и ТТК, на МКАД, а также в местах проведения работ: МКАД, 90-й километр, внешняя сторона; МКАД, 85-й километр, внутренняя сторона; проспект Мира, д. 198; ТТК, Рижская эстакада, внутренняя сторона; Нижегородская улица, 98; Волгоградский проспект, 47.

— Просим пользоваться городским транспортом для поездок по городу в течение дня, утренний и вечерний часы пик. Это поможет коммунальным службам быстрее убрать улицы города и провести противогололедную обработку дорог, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В пресс-службе отметили, что городской транспорт продолжает работать в штатном режиме.

Городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за предстоящего снегопада во вторник, 7 декабря. Синоптики прогнозируют в ближайшие сутки сильный снегопад с порывами ветра до 15 метров в секунду. В отдельных районах столицы может выпасть до 15 сантиметров осадков.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что причиной рекордного снегопада станет южный циклон, насыщенный влагой.

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