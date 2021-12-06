Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за предстоящего снегопада

Анастасия Колоскова

Город
Городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за предстоящего снегопада
Фото: Pelagiya Zamyatina

Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого в ночь на вторник, 7 декабря, снегопада. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Он напомнил, что синоптики прогнозируют в ближайшие сутки сильный снегопад с порывами ветра до 15 метров. В отдельных районах столицы может выпасть до 15 сантиметров осадков.

— Подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, энергетикам дано указание выделить необходимое количество резервных генераторов, — рассказал Петр Бирюков.

По его словам, еще до начала интенсивного снегопада специалисты проведут противогололедную обработку дорог и тротуаров. После этого спецтехника приступит к механизированному подметанию. По необходимости цикл работ будет повторяться.

Глава Комплекса коммунального хозяйства добавил, что на опасных участках на МКАД и в ТиНАО будут дежурить тягачи.

На уборку снега выйдут роторная, снегоуборочная техника, а также средства малой механизации и бригады ручной уборки.

— Особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам, — приводятся слова Петра Бирюкова в сообщении официального Telegram-канала ведомства.

Глава Комплекса добавил, что снег будут оперативно вывозить на снегосплавные пункты, где его утилизируют.

До этого Дептранс призвал столичных автомобилистов отказаться от поездок 7 декабря из-за рекордного снегопада.

Росгидромет и Гидрометцентр прогнозируют начало сильного снегопада в 06:00 во вторник. Из-за непогоды в Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности до 23:00 7 декабря. По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, предстоящий снегопад станет сильнейшим за всю послевоенную историю.

Метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, что в конце вторника, 7 декабря, снежный покров в столице может увеличиться на пять–семь сантиметров. Например, его высота на ВДНХ составит до 18 сантиметров. Количество осадков в течение дня составит пять–восемь миллиметров.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что причиной рекордного снегопада станет южный циклон, насыщенный влагой.

Читайте также:
режим повышенной готовности Петр Бирюков снегоуборочная техника
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Десять банок зеленого горошка

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Бумажные деньги нам еще пригодятся

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Ради возвышенных целей

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Все мнения
О проекте