Городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за предстоящего снегопада

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Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого в ночь на вторник, 7 декабря, снегопада. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Он напомнил, что синоптики прогнозируют в ближайшие сутки сильный снегопад с порывами ветра до 15 метров. В отдельных районах столицы может выпасть до 15 сантиметров осадков.

— Подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, энергетикам дано указание выделить необходимое количество резервных генераторов, — рассказал Петр Бирюков.

По его словам, еще до начала интенсивного снегопада специалисты проведут противогололедную обработку дорог и тротуаров. После этого спецтехника приступит к механизированному подметанию. По необходимости цикл работ будет повторяться.

Глава Комплекса коммунального хозяйства добавил, что на опасных участках на МКАД и в ТиНАО будут дежурить тягачи.

На уборку снега выйдут роторная, снегоуборочная техника, а также средства малой механизации и бригады ручной уборки.

— Особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам, — приводятся слова Петра Бирюкова в сообщении официального Telegram-канала ведомства.

Глава Комплекса добавил, что снег будут оперативно вывозить на снегосплавные пункты, где его утилизируют.

До этого Дептранс призвал столичных автомобилистов отказаться от поездок 7 декабря из-за рекордного снегопада.

Росгидромет и Гидрометцентр прогнозируют начало сильного снегопада в 06:00 во вторник. Из-за непогоды в Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности до 23:00 7 декабря. По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, предстоящий снегопад станет сильнейшим за всю послевоенную историю.

Метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, что в конце вторника, 7 декабря, снежный покров в столице может увеличиться на пять–семь сантиметров. Например, его высота на ВДНХ составит до 18 сантиметров. Количество осадков в течение дня составит пять–восемь миллиметров.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что причиной рекордного снегопада станет южный циклон, насыщенный влагой.