Вильфанд назвал причину предстоящего снегопада в Москве

Фото: «Вечерняя Москва»

Большое количество снега выпадет в столице в предстоящую ночь из-за того, что к городу приближается южный циклон, насыщенный влагой. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Приближается циклон с юго-запада. Хорошо известный в метеорологии выход южного циклона. Москва окажется на периферии этого циклона. При этом с востока движется антициклоническое образование, — цитирует специалиста РИА Новости.

По словам Вильфанда, порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду и будет наблюдаться хорошо выраженный поток теплых воздушных масс.

— Так как воздушные массы идут с юга, то они насыщены влагой, поэтому москвичей ожидает большое количество осадков, — заключил синоптик.

Он добавил, что сильный снега будет идти в течение ночи. Предположительно, за этот период в городе выпадет от 4 до 6 сантиметров осадков.

Росгидромет и Гидрометцентр прогнозируют начало сильного снегопада в 06:00 во вторник. Из-за непогоды в Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности до 23:00 7 декабря, говорится в сообщении Гидрометцентра России.

По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, предстоящий снегопад станет сильнейшим за всю послевоенную историю.

Метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, что в конце вторника, 7 декабря, снежный покров в столице может увеличиться на пять–семь сантиметров. Например, его высота на ВДНХ составит до 18 сантиметров. Количество осадков в течение дня составит пять–восемь миллиметров.