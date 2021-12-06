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Столичных автомобилистов призвали отказаться от поездок 7 декабря из-за рекордного снегопада

Анастасия Колоскова

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Столичных автомобилистов призвали отказаться от поездок 7 декабря из-за рекордного снегопада
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Во вторник, 7 декабря, в столице ожидается сложная ситуация с движением транспорта из-за сильного снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В ведомстве напомнили, что синоптики обещают в ночь на вторник в Москве сильный снегопад с ветром, а также гололедицу и ухудшение видимости до 500 метров. Также сильные метели ожидаются в городе с 9:00 до 15:00.

— Рекомендуем водителям завтра отказаться от поездок на личном транспорте и пользоваться городским. Движение в течение дня будет сильно осложнено. Если перенести поездку нельзя, отложите ее на более позднее время — после 20:00 на дорогах будет свободнее, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Автолюбителей призвали к внимательности, а также соблюдению дистанции и скоростного режима. Их просят не допускать резких маневров и не отвлекаться на телефон.

Росгидромет и Гидрометцентр прогнозируют начало сильного снегопада в 06:00 во вторник. Из-за непогоды в Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности до 23:00 7 декабря. По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, предстоящий снегопад станет сильнейшим за всю послевоенную историю.

Метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, что в конце вторника, 7 декабря, снежный покров в столице может увеличиться на пять–семь сантиметров. Например, его высота на ВДНХ составит до 18 сантиметров. Количество осадков в течение дня составит пять–восемь миллиметров.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что причиной рекордного снегопада станет южный циклон, насыщенный влагой.

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