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Москвичи выберут самую интересную прогулку со звездным гидом

Анастасия Колоскова

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Москвичи выберут самую интересную прогулку со звездным гидом
Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

В проекте «Активный гражданин» открылось голосование по поводу лучшей виртуальной экскурсии на YouTube-канале Департамента культурного наследия Москвы. Его участникам предлагается выбрать одну из шести прогулок в компании знаменитых людей, среди которых телеведущие, режиссеры, руководители театров, экскурсоводы и блогеры.

— Большинство видеоэкскурсий, представленных в списке претендентов, длятся около 15 минут. Советую участникам голосования посмотреть каждый ролик. Это возможность узнать секреты популярных столичных локаций и насладиться временем в компании уникальных гидов, — рассказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко, ответственный за развитие проекта «Активный гражданин».

Совершить виртуальную прогулку в Дом на набережной и расположенный в нем Театр эстрады можно вместе с Геннадием Хазановым. Видеопрогулку по Патриаршим прудам проведет для горожан Константин Богомолов. Прогуляться по театру «Школа современной пьесы» зрители смогут в компании художественного руководителя Иосифа Райхельгауза. О секретах одной из сталинских высоток — гостиницы «Украина» расскажет краевед Денис Ромодин, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что с 10 по 12 декабря в Российской государственной детской библиотеке пройдет фестиваль семейного чтения #ЧитайФестФольклор. Гости смогут встретиться с писателями и художниками-иллюстраторами, принять участие в тематических квестах, интерактивных чтениях, мастер-классах и дискуссиях, послушать лекции, увидеть театрализованные чтения, новинки кино и мультфильмов.

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