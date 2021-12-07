Путин заявил, что власти Москвы и Сергей Собянин успешно развивают транспорт в городе

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Мэр Москвы Сергей Собянин и его команда успешно справляются с задачей развития транспортной системы в городе. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин во вторник, 7 декабря, в ходе торжественной церемонии открытия движения по новым станциям Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро.

Лидер государства отметил, что внедрять в город современные технологии и делать его более динамичным — основная задача для властей.

— И, Сергей Семенович, я могу это сейчас с полным основанием сказать, что вы и ваша команда справляетесь с решением этой задачи, она вам по плечу, — заявил Путин.

Уточняется, что мероприятие прошло в дистанционном формате — по видеосвязи, пишет РИА Новости.

Сразу десять новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро открыли в Москве. Движение поездов началось на участке БКЛ — от станции «Мневники» до станции «Каховская».

В столичном метро заработали такие станции, как «Мневники», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская». Длина данного участка БКЛ — около двадцати километров.

Открытие станций улучшит доступность транспорта для 1,4 миллиона человек, которые живут в 11 районах столицы. Кроме того, в столице благоустроили более 46 гектаров прилегающих к станциям территорий.