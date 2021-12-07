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Риелторы рассказали, кто чаще всего не может снять квартиру

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Риелторы рассказали, кто чаще всего не может снять квартиру
Фото: pixabay.com

При общении с потенциальным квартирантом арендодатели смотрят не только на его национальность, но и на наличие детей и животных. Также многие владельцы квартир не любят работающих вахтовым методом. Об этом эксперты по недвижимости рассказали «Вечерней Москве».

По словам вице-президента Гильдии риелторов Московской области Александра Саяпина, многие собственники не хотят сдавать квартиру семьям с детьми или животными.

— Арендодатели не любят семьи с большим количеством маленьких детей или когда есть животные. Большие семьи — тоже, — рассказал он.

Риелтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова отметила, что вероисповедание возможного квартиранта также может стать причиной для отказа в предоставлении аренды. Например, мусульманам сложнее найти квартиру, чем христианам.

По мнению Саяпина, многие владельцы обоснованно боятся сдавать жилье всем, кроме славян.

— Все уже много раз столкнулись с неславянами. Они ведут себя по-хамски: могут в 02:00 музыку слушать, стены сверлить. Я уж молчу о том, что они не платят за последние два–три месяца и потом съезжают, просто закрыв двери. Им плевать, как люди попадут в квартиру. Поэтому говорят: «квартира сдана», «ведутся переговоры». Да все что угодно люди говорят, лишь бы не связываться с ними, — рассказал эксперт.

Также арендодатели не любят вахтовиков. В этом случае в квартире могут жить два–три человека, но они будут регулярно меняться, не следя за состоянием мебели и бытовой техники, заключил собеседник «ВМ».

Сервис по поиску недвижимости ЦИАН запретил упоминать в объявлениях запреты, имеющие отношение к гражданству, национальности и вероисповеданию граждан. Авторы публикаций, в которых есть такие дискриминирующие пометки, должны будут их отредактировать до 1 февраля 2022 года. После этого ЦИАН будет самостоятельно исправлять объявления.

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