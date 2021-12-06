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ЦИАН запретил публиковать дискриминирующие пользователей объявления

Полина Долганова

Общество
ЦИАН запретил публиковать дискриминирующие пользователей объявления
Фото: Pexels

Сервис по поиску недвижимости ЦИАН запретил публиковать объявления, в которых содержатся запреты, имеющие отношение к гражданству, национальности и вероисповеданию граждан. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщили в Telegram-канале поисковика.

— С 1 декабря описание объявления не должно содержать изложенные в любой форме предпочтения, основанные на расе или этнической принадлежности, — говорится в сообщении.

Авторам объявлений, в которых содержатся некорректные ограничения, предлагается исправить свои публикации до 1 февраля 2022 года.

После этой даты ЦИАН будет самостоятельно исправлять объявления пользователей в соответствии с новыми требованиями.

3 декабря стало известно, что в Таганский районный суд Москвы поступили очередные административные протоколы о неудалении запрещенного контента в отношении американских интернет-компаний Google LLC и Meta Platforms Inc (прежнее название Facebook Inc — прим. «ВМ»). Документы о правонарушениях подал в суд Роскомнадзор.

До этого сообщалось, что в суд поступили административные протоколы в отношении соцсети Twitter и сервиса GitHub. В обоих случаях протоколы составлены Роскомнадзором из-за отказа компаний удалять запрещенный в России контент.

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