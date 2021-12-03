Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Google и Meta грозят новые штрафы за отказ удалить запрещенный контент

Илья Ашуров

Происшествия
Google и Meta грозят новые штрафы за отказ удалить запрещенный контент
Фото: Pixabay

В Таганский районный суд Москвы поступили очередные административные протоколы о неудалении запрещенного контента в отношении американских интернет-компаний Google LLC и Meta Platforms Inc (прежнее название Facebook Inc — прим. «ВМ»). Документы о правонарушениях подал в суд Роскомнадзор. Об этом в пятницу, 3 декабря, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда.

— Поступил протокол в отношении Google LLC по части 5 статьи 13.41 КоАП РФ («Повторное неудаление запрещенной информации» — прим. «ВМ»). Судебное заседание назначено на 24 декабря в 10:00, — заключил собеседник «ВМ».

В отношении Meta составлен протокол по той же административной статье, заседание пройдет также 24 декабря.

До этого сообщалось, что в суд поступили административные протоколы в отношении соцсети Twitter и сервиса GitHub. В обоих случаях протоколы составлены Роскомнадзором из-за отказа компаний удалять запрещенный в России контент.

Санкция указанной административной статьи предусматривает штраф до четырех миллионов рублей.

В начале декабря стало известно, что Роскомнадзор планирует заблокировать на территории Российской Федерации шесть новых VPN-сервисов. В список сервисов, которые могут прекратить свою работу в РФ, попали Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN и PrivateTunnel.

Читайте также:
Суды Москва соцсети
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Ради возвышенных целей

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте