Google и Meta грозят новые штрафы за отказ удалить запрещенный контент

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В Таганский районный суд Москвы поступили очередные административные протоколы о неудалении запрещенного контента в отношении американских интернет-компаний Google LLC и Meta Platforms Inc (прежнее название Facebook Inc — прим. «ВМ»). Документы о правонарушениях подал в суд Роскомнадзор. Об этом в пятницу, 3 декабря, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда.

— Поступил протокол в отношении Google LLC по части 5 статьи 13.41 КоАП РФ («Повторное неудаление запрещенной информации» — прим. «ВМ»). Судебное заседание назначено на 24 декабря в 10:00, — заключил собеседник «ВМ».

В отношении Meta составлен протокол по той же административной статье, заседание пройдет также 24 декабря.

До этого сообщалось, что в суд поступили административные протоколы в отношении соцсети Twitter и сервиса GitHub. В обоих случаях протоколы составлены Роскомнадзором из-за отказа компаний удалять запрещенный в России контент.

Санкция указанной административной статьи предусматривает штраф до четырех миллионов рублей.

В начале декабря стало известно, что Роскомнадзор планирует заблокировать на территории Российской Федерации шесть новых VPN-сервисов. В список сервисов, которые могут прекратить свою работу в РФ, попали Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN и PrivateTunnel.