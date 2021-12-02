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Роскомнадзор планирует заблокировать в России еще шесть VPN-сервисов

Полина Долганова

Общество
Роскомнадзор планирует заблокировать в России еще шесть VPN-сервисов
Фото: Pixabay

Роскомнадзор планирует заблокировать на территории Российской Федерации шесть новых VPN-сервисов. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

— В соответствии с требованиями регламента реагирования информируем о планируемом введении централизованного управления в отношении средств обхода ограничения запрещенной в силу закона информации, — говорится в сообщении.

В список сервисов, которые могут прекратить свою работу в РФ, попали Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN и PrivateTunnel, пишет ТАСС.

3 сентября в России заблокировали шесть других VPN-сервисов, которые использовались для обхода блокировок. Блокировке подверглись ExpressVPN, Hola VPN, NordVPN, Speedify VPN, KeepSolid VPN Unlimited, IPVanish VPN. В ведомстве отметили, что пресечение деятельности сервисов обхода блокировок является оправданным и эффективным механизмом борьбы с доступом к запрещенной информации и ресурсам.

До этого хакер Станислав Золотов рассказал «ВМ», по каким признакам можно понять, что гаджет следит за владельцем. Среди них быстрая разрядка батареи, большое число рекламных предложений и странная работа устройств.

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