Роскомнадзор решил заблокировать еще шесть VPN-сервисов в России

Фото: pixabay.com

В России будут заблокированы еще шесть VPN-сервисов, которые используются для обхода блокировок. Об этом в пятницу, 3 сентября, сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Блокировке подвергнутся ExpressVPN, Hola VPN, NordVPN, Speedify VPN, KeepSolid VPN Unlimited, IPVanish VPN. В ведомстве отметили, что пресечение деятельности сервисов обхода блокировок является оправданным и эффективным механизмом борьбы с доступом к запрещенной информации и ресурсам.

В регуляторе подчеркнули, что решение о блокировке принято в соответствии с правилами централизованного управления сетью связи общего пользования, утвержденными постановлением кабмина от 12 февраля 2020 года.

При этом Роскомнадзор составил белые списки приложений и программного обеспечения, которые используют указанные VPN-сервисы, не нарушая российское законодательство. Работа таких приложений в случае блокировок нарушена не будет, так как их IP-адреса не попадут в блокировочные списки, предоставленные интернет-провайдерам и операторам связи.

— Роскомнадзором получены сообщения от 64 отраслевых организаций, 27 из которых используют упомянутые VPN-соединения для обеспечения 33 технологических процессов. Представлены более 109 IP-адресов с целью исключения их из политики ограничения доступа, — рассказали в пресс-службе регулятора.

27 августа стало известно, что Банк России (ЦБ) допустил блокировку Роскомнадзором четырех VPN-сервисов, в список которых вошли Tunnelbear, Thunder, Redshield, а также Psiphon.