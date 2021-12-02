Соцсети Twitter грозит еще один штраф за отказ удалить запрещенный контент

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В Таганский суд Москвы поступили административные протоколы в отношении соцсети Twitter и сервиса GitHub. В обоих случаях протоколы составлены Роскомнадзором из-за отказа компаний удалять запрещенный в России контент. Об этом в четверг, 2 декабря, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда.

— Протокол составлен в отношении Twitter по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ («Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ» — прим. «ВМ»). Судебное заседание назначено на 23.12.2021 года в 10:00, — сказал собеседник «ВМ».

Пресс-секретарь суда добавил, что в отношении GitHub протокол составлен по той же статье. Заседание пройдет 23 декабря.

Санкция указанной административной статьи предусматривает штраф до четырех миллионов рублей.

До этого сообщалось, что Роскомнадзор планирует заблокировать на территории Российской Федерации шесть новых VPN-сервисов.

В список сервисов, которые могут прекратить свою работу в РФ, попали Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN и PrivateTunnel.