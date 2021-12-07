Диетолог назвала быстрые способы снизить холестерин в крови без лекарств

Фото: pixabay.com

Диетолог Марият Мухина рассказала, какие продукты нужно исключить из рациона и как с помощью простых упражнений снизить уровень холестерина.

По словам специалиста, необходимо не перенасыщать организм жирами. Так, нужно потреблять 30 граммов жиров в день. Стоит исключить из рациона консервы, зажаренную в масле пищу и сладости. Каждый день необходимо употреблять в пищу 600-800 граммов свежих овощей и фруктов

При повышенном весе необходимо исключить хлеб, макароны, крупы, картофель. Не стоит употреблять в пищу и рис — он также способствует набору веса.

От избытка холестерина можно избавиться при помощи спорта. Для этого в возрасте после 45 лет нужно делать силовые тренировки, заниматься йогой, пилатесом.

— Если соблюдать простые условия, то излишки холестерина будут уходить в ту энергию, которую тратит организм, — рассказала врач в комментарии Nation News.

До этого диетолог Гинзбург назвал продукты для здоровья желчного пузыря. От проблем, связанных с желчнокаменной болезнью, страдают многие люди в возрасте старше 35 лет, причем чаще этому недугу подвержены женщины.