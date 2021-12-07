Заслуженный врач объяснил, почему ВОЗ против переливания плазмы крови от переболевших ковидом

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ВОЗ выступила против переливания плазмы крови от переболевших ковидом. Это указано в новой официальной рекомендации по лечению коронавируса. Исследования показали, что плазма не улучшает выживание и не снижает потребность в механической ментиляции.

Михаил Каган, заслуженный врач РФ в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, gочему вдруг ВОЗ против, если это был один из самых эффективных вариантов лечения.

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Почему ВОЗ против переливания плазмы крови от переболевших

— Началась пандемия более двух лет назад, появилось много больных, сразу начали хвататься за то, что находится под рукой. Никто про этот вирус ничего еще не знал и использовал препараты против гриппа, ВИЧ и других вирусов. Один из методов – введение плазмы крови переболевших. Исследования требуют времени, их результаты не были известны сразу. Когда они подоспели, стало известно, что эффекта нет, —рассказал эксперт.

Врач объяснил, что уже сейчас в больницах от такого метода лечения ковида начали отходить. При этом применение плазмы возможно по другим показателям, например, когда ослабленный организм человека получает жизненно важные вещества через плазму донора.

Вирусолог заявил, что нет оснований для паники из-за появления в России «омикрона».