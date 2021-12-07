Владимир Путин назвал позитивной экономическую динамику в России

Фото: Администрация президента РФ

В настоящий момент в России наблюдается в целом позитивная экономическая динамика. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во вторник, 7 декабря.

Лидер государства отметил, что за период с января по октябрь 2021 года валовой внутренний продукт (ВВП) увеличился на 4,6 процента.

Президент подчеркнул, что такой рост нельзя назвать значительным. Однако он не является и самым маленьким.

— Но для нашей действительности, для нашего сегодняшнего дня, для российской экономики это хороший показатель, — сказал Путин.

По его словам, за указанный период также увеличились инвестиции на 7,6 процента, передает РИА Новости.

В этот же день специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс выразил мнение, что в ближайшие 30 лет экономика страны пройдет через масштабные трансформации. По его словам, в ближайшие 10 лет в этой сфере изменятся базовые принципы. Изменения также коснутся строительства, транспорта, промышленности и других секторов.