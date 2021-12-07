Международная выставка «Искусство куклы» пройдет в Гостином дворе

Фото: Пресс-служба выставки

Россия, Москва, улица Ильинка, 4 Карта всех событий

Культурный фонд «Куклы мира» с 10 по 12 декабря приглашает москвичей и гостей столицы в Гостиный двор, где пройдет Московская международная выставка «Искусство куклы».

Выставка авторских художественных коллекционных кукол и мишек Тедди соберет сотни художников из России и 12 стран мира. Особый раздел — куклы из частных собраний и коллекционные собрания музеев. Несколько Музеев куклы покажут редчайшие экспонаты из своих хранилищ.

Будут представлены фарфоровые роскошные красавицы — идеальная классика — и ироничные характерные персонажи, как остановившиеся мгновения жизни в куклах; зрители увидят куклы интерьерные, театральные и мультипликационные, куклы-хампельманы, куклы-маротте, куклы в картинах и фотографиях современных художников.

Среди тематических проектов года: «Бал маротте» в честь 25-летия Музея уникальных кукол «Кукла Суок» из советского фильма «Три толстяка» проект «А-ля Рус» — русский культурный код и история традиционного ремесла через кукольные образы и их наряды; «Рождественские истории. Париж»; «Фарфорофрения. Призраки Старого Сада»; «Фарфоровые шедевры» Кукольной Галереи Вахтановъ; проект «Таня и Витя, любители чаепития»; «Фрик-шоу» Екатерины Шардаковой продолжит тему винтажного цирка; проект «Музей сверхъестественной истории» из Эстонии представлен серией работ Милдеберга; «Галерея Академии» — коллекция масок, которую художница Екатерина Тарасова посвятила дворцам Большого канала Венеции.

Название проекта «Ван Трек» стал ассоциативный термин из двух имен художников: Винсента Виллема Ван Гога и Анри Мари Раймонаде Тулуз-Лотрека-Монфа. «OneTrack» — проект, который посвящен дружбе этих художников.

В рамках выставки пройдет «ПетрушкаФест» — звонкая яркая ярмарка с элементами балагана и представлениями кукольных театров. Премьера года — неаполитанский кукольный театр. А театр кукол «За углом» помимо Петрушки покажет зрителям фрагменты новых спектаклей с ростовыми куклами.

Участие в мероприятии по билетам, сообщает пресс-служба выставки.