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Один человек погиб при пожаре на складе стройматериалов в подмосковной Истре

Виктория Сикерина

Происшествия
Один человек погиб при пожаре на складе стройматериалов в подмосковной Истре
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Московская область, Истра Карта всех событий

Один человек погиб в результате возгорания на складе строительных материалов в подмосковной Истре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области во вторник, 7 декабря.

В ведомстве уточнили, что инцидент случился днем в деревне Деньково. Ближе к вечеру прибывшим на место ЧП пожарным удалось локализовать огонь на площади 500 квадратных метров. В результате спасатели обнаружили тело рабочего.

После Следственный комитет по региону организовал проверку данного факта.

В 19:50 по местному времени пожар удалось ликвидировать, пишет агентство городских новостей «Москва».

В ноябре в подмосковном Серпухове произошло возгорание на территории склада. Происшествие случилось по адресу Северное шоссе, дом № 1.

Прибывшие на место спасатели МЧС установили, что площадь пожара составила около трех тысяч квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. Уточнялось, что к тушению привлекли 67 человек и 22 единицы техники.

Также 3 ноября в Коломне вспыхнул склад елочных игрушек.

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