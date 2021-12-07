Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Байден заявил о беспокойстве в связи с ситуацией на Украине и пригрозил санкциями

Виктория Сикерина

Политика
Байден заявил о беспокойстве в связи с ситуацией на Украине и пригрозил санкциями
Фото: whitehouse

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе переговоров по видеосвязи с российским лидером Владимиром Путиным заявил о беспокойстве из-за ситуации на Украине, а также пригрозил введением санкционных мер в случае якобы военной эскалации со стороны России. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома во вторник, 7 декабря, после завершения онлайн-встречи коллег.

Отмечается, что лидер Соединенных Штатов призвал РФ урегулировать ситуацию на Украине и поддержал территориальную и национальную целостность страны.

— Президент Байден озвучил глубокую обеспокоенность США и наших европейских союзников относительно наращивания российских сил вокруг Украины и дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и иными мерами в случае военной эскалации, — заявили в Белом доме.

Помимо этого, в ходе переговоров Владимир Путин и Джо Байден приняли решение поручить Москве и Вашингтону восстановить дипломатический диалог об Украине.

— Оба президента дали указания своим командам продолжать работу, и США будут делать это в тесной координации с союзниками и партнерами, — уточнили в пресс-службе.

До этого стало известно, что во время онлайн-переговоров Джо Байден заявил о желании встретиться с Владимиром Путиным в очном формате. Также президент США с улыбкой на лице отметил, что рад видеть коллегу.

Читайте также:
Переговоры Владимир Путин Джо Байден
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Эрдогану быть миротворцем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Десять банок зеленого горошка

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Бумажные деньги нам еще пригодятся

Все мнения
О проекте