Байден заявил о беспокойстве в связи с ситуацией на Украине и пригрозил санкциями

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе переговоров по видеосвязи с российским лидером Владимиром Путиным заявил о беспокойстве из-за ситуации на Украине, а также пригрозил введением санкционных мер в случае якобы военной эскалации со стороны России. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома во вторник, 7 декабря, после завершения онлайн-встречи коллег.

Отмечается, что лидер Соединенных Штатов призвал РФ урегулировать ситуацию на Украине и поддержал территориальную и национальную целостность страны.

— Президент Байден озвучил глубокую обеспокоенность США и наших европейских союзников относительно наращивания российских сил вокруг Украины и дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и иными мерами в случае военной эскалации, — заявили в Белом доме.

Помимо этого, в ходе переговоров Владимир Путин и Джо Байден приняли решение поручить Москве и Вашингтону восстановить дипломатический диалог об Украине.

— Оба президента дали указания своим командам продолжать работу, и США будут делать это в тесной координации с союзниками и партнерами, — уточнили в пресс-службе.

До этого стало известно, что во время онлайн-переговоров Джо Байден заявил о желании встретиться с Владимиром Путиным в очном формате. Также президент США с улыбкой на лице отметил, что рад видеть коллегу.