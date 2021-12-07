Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Джо Байден выразил желание встретиться с Владимиром Путиным в очном формате

Виктория Сикерина

Политика
Джо Байден выразил желание встретиться с Владимиром Путиным в очном формате
Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о желании встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в очном формате. Об этом Байден рассказал в начале переговоров по видеосвязи с коллегой из РФ.

— К сожалению, в прошлый раз на «большой двадцатке» мы не смогли увидеться лично. Надеюсь, что в следующий раз, когда мы увидимся, это будет очный контакт, — сказал американский лидер.

Также Джо Байден с улыбкой на лице отметил, что рад видеть Владимира Путина, передает РИА Новости.

Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры в дистанционном формате в 18:00 7 декабря. Формат беседы определили как закрытый от журналистов. В ходе видеозвонка коллеги обсудят отношения США и России, в том числе стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы.

Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин будет говорить со своим американским коллегой Джо Байденом не на эмоциях, а исходя из национальных интересов своей страны. Однако, по его словам, в Кремле не ожидают никаких прорывов от предстоящих переговоров президентов. Разговор будет иметь рабочий характер.

Единственный на данный момент саммит с участием Путина и Байдена прошел в Женеве 16 июня. Первые переговоры политических лидеров, проходившие в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов.

Читайте также:
Переговоры Владимир Путин Джо Байден
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Эрдогану быть миротворцем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Десять банок зеленого горошка

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Бумажные деньги нам еще пригодятся

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Все мнения
О проекте