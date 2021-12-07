Джо Байден выразил желание встретиться с Владимиром Путиным в очном формате

Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о желании встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в очном формате. Об этом Байден рассказал в начале переговоров по видеосвязи с коллегой из РФ.

— К сожалению, в прошлый раз на «большой двадцатке» мы не смогли увидеться лично. Надеюсь, что в следующий раз, когда мы увидимся, это будет очный контакт, — сказал американский лидер.

Также Джо Байден с улыбкой на лице отметил, что рад видеть Владимира Путина, передает РИА Новости.

Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры в дистанционном формате в 18:00 7 декабря. Формат беседы определили как закрытый от журналистов. В ходе видеозвонка коллеги обсудят отношения США и России, в том числе стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы.

Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин будет говорить со своим американским коллегой Джо Байденом не на эмоциях, а исходя из национальных интересов своей страны. Однако, по его словам, в Кремле не ожидают никаких прорывов от предстоящих переговоров президентов. Разговор будет иметь рабочий характер.

Единственный на данный момент саммит с участием Путина и Байдена прошел в Женеве 16 июня. Первые переговоры политических лидеров, проходившие в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов.