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В Кремле призвали не ждать прорывов от переговоров Путина и Байдена

Полина Долганова

Политика
В Кремле призвали не ждать прорывов от переговоров Путина и Байдена
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Президент России Владимир Путин будет говорить со своим американским коллегой Джо Байденом не на эмоциях, а исходя из интересов своей страны. Об этом во вторник, 7 декабря, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Такое количество уток публикуется в СМИ, вбросов и так далее. Мы в целом видим, что напряженность возрастает в риторике, но все-таки мы призываем здесь трезвость ума сохранять. Тем более президенты никогда не говорят исходя из эмоционального настроя, они всегда говорят де-факто, исходя из своих национальных интересов, — цитирует Пескова РИА Новости.

Он также добавил, что в Кремле не ожидают никаких прорывов от предстоящих переговоров президентов. Разговор будет иметь рабочий характер.

— Не нужно ждать никаких прорывов от этого разговора. Это рабочий разговор в очень сложный период, который осуществляется, — подчеркнул Песков.

6 декабря представитель Кремля заявил, что не нужно строить «экзальтированных эмоциональных ожиданий» от встречи президентов.

Видеозвонок президентов РФ и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена запланирован на 18:00 по московскому времени во вторник, 7 декабря. Он будет проходить в закрытом для СМИ режиме.

Единственный на данный момент саммит с участием Путина и Байдена прошел в Женеве 16 июня. Первые переговоры двух лидеров, проходившие в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов.

6 декабря телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что власти Соединенных Штатов в настоящее время рассматривают возможность введения санкций в отношении России для сдерживания якобы «вторжения» РФ на Украину. Уточняется, что санкции могут коснуться близкого окружения президента России Владимира Путина, а также ряда энергетических компаний. Ограничительные меры также предусматривают отключение РФ от системы SWIFT. По данным источников телеканала, эти санкции могут стать худшими в истории мировой практики, за исключением ограничений в отношении Ирана и КНДР.

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