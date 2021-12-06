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Песков призвал не поддаваться эмоциональным ожиданиям от встречи Путина и Байдена

Полина Долганова

В мире
Песков призвал не поддаваться эмоциональным ожиданиям от встречи Путина и Байдена
Фото: Администрация президента РФ

Не нужно строить «экзальтированных эмоциональных ожиданий» от встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Об этом в понедельник, 6 декабря, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— В целом здесь очень важно не предаваться каким-то экзальтированным эмоциональным ожиданиям. Все-таки говорят два главы государства, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Он добавил, что президенты должны будут обсудить успех реализации тех договоренностей, которые были достигнуты во время их последней встречи в Женеве.

Песков также добавил, что российско-американские отношения в настоящее время находятся в печальном состоянии, однако по ряду направлений у сторон есть оживление и диалог.

Накануне Белый дом подтвердил планы проведения во вторник, 7 декабря, разговора по видеосвязи между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным.

Единственный на данный момент саммит с участием Путина и Байдена прошел в Женеве 16 июня. Первые переговоры политических лидеров, проходившие в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов.

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