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Белый дом сообщил время видеозвонка Путина и Байдена

Юлия Курганова

Политика
Белый дом сообщил время видеозвонка Путина и Байдена
Фото: Whitehouse

Видеозвонок президентов РФ и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена запланирован на 18:00 по московскому времени во вторник, 7 декабря. Он будет проходить в закрытом для СМИ режиме. Об этом сообщается в графике, распространенным в понедельник, 6 декабря, Белым домом.

Перед этим у Байдена запланирован ежедневный разведбрифинг. Других мероприятий в графике американского президента в этот день нет.

Байдену дали советы перед беседой с Путиным. Председатель комитета по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса США Адам Смит в понедельник, 6 декабря, выразил мнение, что нынешний президент Соединенных Штатов Джо Байден не должен «играть мускулами» во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, американскому президенту не стоит демонстрировать военную мощь.

Накануне Белый дом подтвердил планы проведения во вторник, 7 декабря, разговора по видеосвязи между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным.

Песков призвал не поддаваться эмоциональным ожиданиям от встречи Путина и Байдена. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не нужно строить «экзальтированных эмоциональных ожиданий» от встречи двух президентов. Он добавил, что Владимир Путин и Джо Байден должны будут обсудить успех реализации тех договоренностей, которые были достигнуты во время их последней встречи в Женеве.

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