Проходящие около новых станций БКЛ маршруты общественного транспорта изменят с 8 декабря

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Маршруты автобусов и электробусов, которые проходят около открывшихся станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена, изменятся с 8 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгортранса во вторник, 7 декабря.

В учреждении отметили, что из-за открытия остановочных пунктов БКЛ решено запустить новый маршрут электробуса от Крылатского до станции метро «Терехово». Транспортные средства будут проезжать по улице Крылатские Холмы, Рублевскому шоссе и Крылатскому мосту.

— Меняются маршруты в районе улицы Новаторов; маршрут № е12 продлевается от улицы Кравченко до метро «Калужская» через метро «Новаторская», улицу Новаторов и улицу Обручева; меняется место остановки автобуса № 135 у метро «Кунцевская». Вместо улицы Красных Зорь автобусы поедут через улицу Ивана Франко, — говорится в сообщении.

Подробные схемы измененного движения автобусов и электробусов опубликовали на официальном сайте Мосгортранса.

7 декабря сразу десять новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро открыли в столице. Движение поездов началось на участке БКЛ от станции «Мневники» до станции «Каховская».

В столичном метро заработали такие станции, как «Мневники», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская». Длина данного участка БКЛ — около 20 километров.