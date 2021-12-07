Мосгорсуд признал правомерным взыскание 4,2 миллиона рублей в пользу гематолога Мисюриной

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Московский городской суд оставил без изменения решение о взыскании более 4,2 миллиона рублей в пользу врача Елены Мисюриной с Министерства финансов РФ. Об этом сообщил адвокат Анатолий Клейменов во вторник, 7 декабря.

Медика обвиняли в смерти пациента.

— Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, — заявил юрист агентству городских новостей «Москва».

В свою очередь в пресс-службе Мосгорсуда подтвердили «Вечерней Москве», что суд апелляционной инстанции оставил постановление районного суда без изменения, а жалобу — без удовлетворения.

До этого Черемушкинский районный суд столицы одобрил заявление реабилитированной Елены Мисюриной и взыскал в ее пользу 4,2 миллиона рублей с Министерства финансов России.

В 2018 году врача-гематолога приговорили к двум годам тюрьмы. Согласно приговору, Мисюрина нарушила правила во время трепанобиопсии, из-за чего скончался пациент. После приговора медика поместили под стражу.

Однако общественность начала требовать пересмотра дела. Соответствующее обращение подписали тысячи человек, в числе которых врачи. После столичная прокуратура по ЮЗАО внесла апелляцию на приговор и попросила пересмотреть решение из-за многочисленных нарушений в ходе следствия.

В декабре прошлого года Второй кассационный суд отменил приговор и повторно направил дело Мисюриной в суд апелляционной инстанции. В результате Мосгорсуд отменил приговор и прекратил дело в отношении врача.