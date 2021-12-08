«Растения задыхаются»: дачникам рассказали о пользе и вреде выпавшего снега

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Зима по-хозяйски вступила в свои права. Дороги за городом превратились в направления, усложнив любителям отдыха на природе доступ к дачным участкам. Впрочем, основательно засыпало и сады-огороды. «Вечерняя Москва» поинтересовалась у эксперта, что же теперь делать с выпавшими в изобилии осадками.

Виной очередного снежного апокалипсиса в Москве стал южный циклон, насыщенный влагой. Его ждали: Гидрометцентр заранее предупредил, что снега выпадет много. По факту к вечеру вторника в отдельных местах города снежный покров достиг четверти метра. А синоптики поспешили окрестить снегопад сильнейшим за всю послевоенную историю.

Разумеется, снегом завалило не только столицу. Пострадали Подмосковье, Костромская, Владимирская, Ярославская, Тверская, Белгородская и Калужская области. Это обстоятельство озадачило дачников, с одной стороны, прекрасно понимающих, что снег для растений — это, скорее, благо, а с другой — испуганных его количеством.

— Снег для растений — это, безусловно, благо, — констатирует агроном Ирина Присяжнюк. — Свежевыпавший, пушистый, он как пуховое одеяло укрывает растения от холода, ветра, ярких солнечных лучей. Кустарники, где уже сформировались цветочные почки, будут особенно благодарны сильному снегопаду.

Большое количество воздуха в свежем снегу обеспечит теплом и многолетние цветы, и клубнику, и осенние посадки, и корни садовых деревьев. Воздушно-снежное одеяло является прекрасной защитой от перепадов температур днем и ночью. А весной талые воды обеспечат растения необходимой влагой. Поэтому на участке много снега быть не может, констатирует эксперт.

— Многие садоводы снежный покров «берегут». Специально строят искусственные барьеры, препятствующие его выдуванию, укрывают соломой, которая снижает воздействие солнечных лучей, способных растопить верхний слой даже при минусовой погоде, — отмечает Присяжнюк.

Фото: depositphotos

К сожалению, снег на дачном участке не всегда идет растениям на пользу. Большому травмированию подвержены густые кроны деревьев, которые просто не выдерживают обильных осадков, добавляет эксперт. Поэтому ветки от лишней массы придется избавлять. Не стоит дожидаться, когда снег подтает и прилипнет. Если есть возможность, стряхнуть его нужно сразу, используя длинную палку.

— Еще один существенный минус снежного покрова становится очевиден после оттепели и последующего мороза, когда пушистое одеяло превращается в плотный слой льда. Ни о какой воздушной подпитке речи и быть не может. Растения задыхаются и в итоге гибнут, — рассказывает агроном. — Чтобы этого не произошло, ледяную корку нужно расколоть.

Конечно, в зимний период садоводы меньше уделяют внимания своим дачным участкам. Однако особенности климата все же стоит учитывать. Поэтому, посоветовала Ирина Присяжнюк, следует внимательно следить за погодой и вовремя реагировать на ее капризы.