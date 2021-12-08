Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичи оценили проект благоустройства Конюшковской улицы

Евгений Белоусов

Город
Москвичи оценили проект благоустройства Конюшковской улицы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Конюшковская улица Карта всех событий

В проекте «Активный гражданин» завершилось голосование, посвященное благоустройству Конюшковской улицы. В голосовании приняли участие более 168 тысяч человек.

Большая часть участников голосования, 76,3 процента, положительно оценили предложенный проект благоустройства. Из них 0,5 процента внесли свои предложения в проект.

Не согласились с проектом, посчитав, что никакие изменения улице не нужны 7,6 процента человек. А 15,6 процента участников предложили решить этот вопрос специалистам.

Конюшковской улице планируют установить новые опоры освещения, обновить малые архитектурные формы и остановочные павильоны. Также здесь появятся парковочные карманы и широкие тротуары для прогулок. Пешеходную зону от проезжей части будут отделять кустарники и деревья, передает официальный сайт мэра Москвы.

Днем ранее, 7 декабря, участники проекта «Активный гражданин» поддержали благоустройство переулков в Тверском и Пресненском районах. Так, 73,68 процента участников голосования посчитали, что переулки необходимо дополнительно озеленить.17,59 процента предпочли, чтобы этот вопрос решили специалисты, а 8,73 процента жителей удовлетворены нынешним количеством зелени в районах.

Читайте также:
Москва Активный гражданин Благоустройство
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Эрдогану быть миротворцем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Десять банок зеленого горошка

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Бумажные деньги нам еще пригодятся

Все мнения
О проекте