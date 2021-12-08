Москвичи оценили проект благоустройства Конюшковской улицы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Конюшковская улица Карта всех событий

В проекте «Активный гражданин» завершилось голосование, посвященное благоустройству Конюшковской улицы. В голосовании приняли участие более 168 тысяч человек.

Большая часть участников голосования, 76,3 процента, положительно оценили предложенный проект благоустройства. Из них 0,5 процента внесли свои предложения в проект.

Не согласились с проектом, посчитав, что никакие изменения улице не нужны 7,6 процента человек. А 15,6 процента участников предложили решить этот вопрос специалистам.

Конюшковской улице планируют установить новые опоры освещения, обновить малые архитектурные формы и остановочные павильоны. Также здесь появятся парковочные карманы и широкие тротуары для прогулок. Пешеходную зону от проезжей части будут отделять кустарники и деревья, передает официальный сайт мэра Москвы.

Днем ранее, 7 декабря, участники проекта «Активный гражданин» поддержали благоустройство переулков в Тверском и Пресненском районах. Так, 73,68 процента участников голосования посчитали, что переулки необходимо дополнительно озеленить.17,59 процента предпочли, чтобы этот вопрос решили специалисты, а 8,73 процента жителей удовлетворены нынешним количеством зелени в районах.