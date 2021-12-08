Генсек ООН Гутерреш ушел на изоляцию после контакта с заболевшим коронавирусом

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш контактировал с человеком, у которого позже обнаружили коронавирус. Политик принял решение поработать из дома до четверга, пока не сдаст ПЦР-тест. Об этом в среду, 8 декабря, заявил официальный представитель генсека Фархан Хак.

— Подтверждаем, что генеральный секретарь контактировал с лицом, у которого был выявлен COVID-19. У него (генсека) нет никаких симптомов, и первоначальный тест дал отрицательный результат. В целях предосторожности он отменил все свои контакты и будет работать из дома до тех пор, пока его не сдаст тест в четверг, 9 декабря, — передает его слова РИА Новости.

В ноябре биолог из Университета Аризоны Майкл Воробей заявил, что нашел первого заболевшего COVID-19 человека. По его словам, это была женщина, торговавшая морепродуктами на рынке в Ухане. Она заразилась 11 декабря 2019 года. С аналогичными симптомами в местные больницы в ближайшие после этого дни попали и другие посетители рынка. Большинство из этих случаев указывают на западную часть рынка, где стояли клетки с енотовидными собаками. Данный факт, как уточнил эксперт, подтверждает теорию о передаче COVID-19 от животных к людям.