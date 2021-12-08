Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Генсек ООН Гутерреш ушел на изоляцию после контакта с заболевшим коронавирусом

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
Генсек ООН Гутерреш ушел на изоляцию после контакта с заболевшим коронавирусом
Фото: МИД РФ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш контактировал с человеком, у которого позже обнаружили коронавирус. Политик принял решение поработать из дома до четверга, пока не сдаст ПЦР-тест. Об этом в среду, 8 декабря, заявил официальный представитель генсека Фархан Хак.

— Подтверждаем, что генеральный секретарь контактировал с лицом, у которого был выявлен COVID-19. У него (генсека) нет никаких симптомов, и первоначальный тест дал отрицательный результат. В целях предосторожности он отменил все свои контакты и будет работать из дома до тех пор, пока его не сдаст тест в четверг, 9 декабря, — передает его слова РИА Новости.

В ноябре биолог из Университета Аризоны Майкл Воробей заявил, что нашел первого заболевшего COVID-19 человека. По его словам, это была женщина, торговавшая морепродуктами на рынке в Ухане. Она заразилась 11 декабря 2019 года. С аналогичными симптомами в местные больницы в ближайшие после этого дни попали и другие посетители рынка. Большинство из этих случаев указывают на западную часть рынка, где стояли клетки с енотовидными собаками. Данный факт, как уточнил эксперт, подтверждает теорию о передаче COVID-19 от животных к людям.

Читайте также:
Самоизоляция Коронавирус Антониу Гутерреш
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Эрдогану быть миротворцем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Десять банок зеленого горошка

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Бумажные деньги нам еще пригодятся

Все мнения
О проекте