Названы вакансии с самой высокой зарплатой в России

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Самой высокооплачиваемой вакансией на российском рынке в ноябре стала должность коммерческого директора в сфере розничных продаж. Соискателю готовы платить от 500 тысяч рублей, но он должен обладать соответствующим опытом и разбираться в электронной коммерции. Об этом говорится в исследовании, проведенном сервисом по поиску работы SuperJob.

Второе место по зарплате готовы предложить сотруднику на удаленной работе. Оно размещено в Казани по профилю разработчика веб-приложений. При этом работодатель обещает премии, бонусы и обучение. Платить соискателю он готов от 360 тысяч рублей в месяц.

Третьей стала вакансия IT-специалиста в области Big Data и машинного обучения в Екатеринбурге. Зарплата будет составлять от 250 тысяч рублей, также возможно повышение. Специалистам обещают помощь с переездом, бесплатные билеты на футбол и хоккей, гибкий график и медицинскую помощь в офисе кампании, передает РИА Новости.

До этого сервис «Работа.ру» в преддверии Международного дня людей с инвалидностью рассказал о самых перспективных и успешных вакансиях для россиян с инвалидностью. Так, в Норильске соискателю предложили 200 тысяч рублей ежемесячно за позицию программиста «1С». В требованиях работодатель указал наличие высшего профессионального образования и релевантный опыт работы.