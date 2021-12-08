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Шеф-повар Ивлев поделился секретом идеального оливье

Ирина Игнатенко

Общество
Шеф-повар Ивлев поделился секретом идеального оливье
Фото: Pixabay

Известный шеф-повар, телеведущий и ресторатор Константин Ивлев рассказал, как сделать любимый россиянами салат оливье особенно вкусным и необычным.

Чтобы салат приобрел новые вкусовые качества, шеф-повар советует добавить в него немного сливочного хрена.

— Тогда салат будет иметь особый вкус. Вместо картофеля в оливье можно добавить салат айсберг. Таким образом вы облегчите салат и свое настроение на Новый год, — рассказал он в комментарии Nation news.

Шеф-повар добавил, что оливье всегда присутствует на новогоднем столе у него дома. Он также отметил, что предпочитает традиционные новогодние блюда, без экзотических изысков. Помимо оливье он обязательно приготовит селедку под шубой, бутерброды с икрой. Также на столе обязательно будут мандарины, а вот от десертов и сладкого он предпочитает отказаться.

До этого стало известно, что любимые многими россиянами салаты оливье и селедка под шубой заметно подорожали за год.

Так, самый популярный в Новый год салат оливье на четверых человек обойдется в 416 рублей. Этот показатель на 15 процентов опередил уровень 2019 года.

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