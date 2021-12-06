Цены на популярные новогодние салаты выросли в России

Фото: pixabay.com

Любимые многими россиянами салаты оливье и селедка под шубой заметно подорожали за год. Об этом свидетельствуют данные Росстата о средних розничных ценах за октябрь.

Так, самый популярный в Новый год салат оливье на четверых человек обойдется в 416 рублей. Этот показатель на 15 процентов опередил уровень 2019 года.

При этом стоимость сельди под шубой достигла 209 рублей, что на 25 процентов больше цены до пандемии коронавируса.

Подорожание вызвано ростом цен на продукты. Среди ингредиентов для салата оливье минимально подорожали консервированные овощи, зеленый горошек и вареная колбаса. Однако стоимость картофеля, моркови, лука, яиц и майонеза увеличилась на 80, 41, 33 и 28 процентов соответственно.

Для приготовления селедки под шубой теперь нужно заплатить на 11 процентов больше за рыбу. При этом свекла подорожала на 41 процент, как и морковь, передает газета «Известия» данные Росстата.

До этого доцент кафедры ресторанного бизнеса Российского экономического университета имени Плеханова Елена Мясникова рассказала, что новогодний праздничный стол обойдется семье из четырех человек почти в 11,5 тысячи рублей.