Безработица в Москве сохраняется на уровне менее одного процента

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Уровень безработицы в Москве остается на том же уровне, на котором был до апреля 2020 года — 0,52 процента. Об этом 8 декабря сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, на уровень безработицы не повлияли и введенные в столице нерабочие дни — с 28 октября по 7 ноября.

— Экономика Москвы имеет большой запас прочности, поэтому после осенних ограничений мы не ожидали резкого роста числа безработных, тем более что нерабочие дни были введены на существенно менее длительные сроки, чем в прошлом году, — отметил Ефимов.

Уточняется, что в октябре разница между принятыми на работу и уволенными составила 97,8 тысячи человек. С апреля 2020-го по октябрь 2021-го максимальная разница между принятыми и уволенными зафиксирована в сфере разработки программного обеспечения (71,4 тысячи человек), строительстве (61,4 тысячи человек), здравоохранении (47,4 тысячи человек), оптовой и розничной торговле (44,6 тысячи человек).

Как подчеркнула заместитель мэра Анастасия Ракова, с начала 2020 года московская служба занятости трудоустроила около 250 тысяч горожан. По ее словам, на данный момент число вакансий превышает число соискателей более чем в десять раз.

Кроме того, с начала 2021 года снизилось на 9,5 процента число работников на неполной занятости. На конец октября оно составляло 97,6 тысячи человек, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Уровень безработицы в Москве сравнялся с показателями до пандемии COVID-19 6 декабря. По заявлению руководителя московского департамента финансов Елены Зяббаровой, уровень среднемесячной начисленной заработной платы в столице за январь — сентябрь 2021 года вырос на 9,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.