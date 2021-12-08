Аллерголог Марина Байшева развеяла мифы о вакцинации от коронавируса

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Главный внештатный аллерголог-иммунолог министерства здравоохранения Мордовии Марина Байшева рассказала о главных мифах о вакцинации, которые популярны среди аллергиков.

Так, не стоит бояться вакцинации людям с сезонной аллергией и бронхиальной астмой. Но лучше сделать прививку в период ремиссии болезни.

Кроме того, люди часто сравнивают вакцину от гриппа с препаратом, который применяется от коронавируса. Но вакцины сильно отличаются по составу.

— Наличие аллергической реакции на белок куриного яйца является противопоказанием для прививки от гриппа, но не является основанием для получения медотвода от введения вакцины от COVID-19, так как состав вакцины от коронавируса не идентичен составу вакцины от гриппа, — пояснила врач в комментарии ФАН.

Она добавила, что аллергические реакции после введения вакцин возникают редко, не чаще, чем после проведения вакцинации от других заболеваний. Обычно они купируются введением противоаллергических препаратов.

До этого инфекционист объяснил, можно ли делать прививку от коронавируса при астме.