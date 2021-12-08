Лукашенко заявил, что СНГ за 30 лет доказало свою эффективность и востребованность

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил лидеров стран — участниц СНГ и исполнительного секретаря Содружества Сергея Лебедева с 30-летием организации. Он отметил, что СНГ за прошедшее время доказало свою востребованность и эффективность.

— За прошедшие годы организация проделала длительный и непростой путь, доказав свою востребованность и эффективность, — передает его слова ТАСС.

Лукашенко сообщил, что организация стала крупнейшим региональным объединением государств на постсоветском пространстве. Она предлагает обширные возможности для сотрудничества стран в самых разных сферах — от политической до гуманитарной и экономической.

Благодаря тесной работе государств, СНГ сможет и дальше находить ответы на вызовы современности и играть активную роль в международной жизни, считает белорусский лидер.

До этого в столичном департаменте СМИ и рекламы «Вечерней Москве» сообщили, что второй юношеский футбольный турнир на кубок «СНГ — 30 лет» пройдет в Санкт-Петербурге накануне празднования 22 декабря 30-летия образования СНГ. Состязания пройдут с 13 по 16 декабря с 11:30 до 14:00. РФС уточнил, что данный турнир должен стать ежегодным и традиционным.