Московские экспортеры выберут зарубежные выставки для участия при поддержке города в 2022 году

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичные бизнесмены определят приоритетные выставки для участия при поддержке Москвы в 2022 году. Соответствующее голосование стартовало на портале Московского экспортного центра. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина в среду, 8 декабря.

Она отметила, что предприниматели смогут выбрать наиболее эффективные мероприятия и предложить свои идеи на протяжении всего декабря.

— Продвижение на международных мероприятиях — один из наиболее востребованных инструментов поддержки у экспортеров. За последние пять лет 1,3 тысячи столичных компаний при поддержке города представили свою продукцию более чем на 70 выставках по всему миру, — заявила заммэра.

Наталья Сергунина добавила, что московские бизнесмены смогут проголосовать за события в 13 перспективных сферах. Среди них представлены кино, промышленность, электроника, анимация, IT и многие другие.

До этого руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин рассказал, что Московская школа экспортера проведет курс вебинаров и конференций в режиме онлайн с 23 ноября до конца декабря.

Вебинары и конференции будут посвящены юридическим, налоговым и логистическим аспектам экспортной деятельности. Кроме того, участников будет ждать встреча с торговым представителем России в Польше. Отмечается, что обучение полностью бесплатное, для участия необходимо заранее пройти регистрацию.