Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Московские экспортеры выберут зарубежные выставки для участия при поддержке города в 2022 году

Виктория Сикерина

Город
Московские экспортеры выберут зарубежные выставки для участия при поддержке города в 2022 году
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичные бизнесмены определят приоритетные выставки для участия при поддержке Москвы в 2022 году. Соответствующее голосование стартовало на портале Московского экспортного центра. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина в среду, 8 декабря.

Она отметила, что предприниматели смогут выбрать наиболее эффективные мероприятия и предложить свои идеи на протяжении всего декабря.

— Продвижение на международных мероприятиях — один из наиболее востребованных инструментов поддержки у экспортеров. За последние пять лет 1,3 тысячи столичных компаний при поддержке города представили свою продукцию более чем на 70 выставках по всему миру, — заявила заммэра.

Наталья Сергунина добавила, что московские бизнесмены смогут проголосовать за события в 13 перспективных сферах. Среди них представлены кино, промышленность, электроника, анимация, IT и многие другие.

До этого руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин рассказал, что Московская школа экспортера проведет курс вебинаров и конференций в режиме онлайн с 23 ноября до конца декабря.

Вебинары и конференции будут посвящены юридическим, налоговым и логистическим аспектам экспортной деятельности. Кроме того, участников будет ждать встреча с торговым представителем России в Польше. Отмечается, что обучение полностью бесплатное, для участия необходимо заранее пройти регистрацию.

Читайте также:
Выставки Наталья Сергунина экспорт
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Эрдогану быть миротворцем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Десять банок зеленого горошка

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Бумажные деньги нам еще пригодятся

Все мнения
О проекте