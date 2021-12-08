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Названы лауреаты премии People's Choice Awards

Полина Долганова

Общество
Названы лауреаты премии People's Choice Awards
Дуэйн «Скала» Джонсон джуманджи

Американские актеры Дуэйн Джонсон и Скарлетт Йоханссон, а также британец Том Хиддлстон стали обладателями премии зрительских симпатий People's Choice Awards в 2021 году. Об этом свидетельствуют итоги голосования, показанные во время трансляции церемонии на телеканале NBC.

Так, Скарлет Йоханссон, по мнению людей, стала самой лучшей драматической актрисой, а фильм «Черная вдова» с ее участием стал лучшей картиной года.

Дуэйн Джонсон удостоился в 2021 году званий лучшего комедийного актера, лучшего актера в целом и так называемого «народного чемпиона».

Там Хиддлстон, в свою очередь, стал лучшим актером в категории телешоу. К победе в номинации его привела роль в сериале «Локи».

6 декабря в Вахтанговском театре в Москве объявили обладателей премии зрительских симпатий «Звезда театрала».

В этом году в шорт-лист премии по восемнадцати номинациям попали 50 деятелей театра.

Лучшим драматическим спектаклем стал «Король Лир» в постановке режиссера Юрия Бутусова в Вахтанговском театре. В номинации «Лучший музыкальный спектакль» еще одна работа вахтанговцев «Танго между строк» в постановке Натальи Ковалевой получила премию. Лучшим режиссером стал народный артист РФ Константин Райкин за спектакль «Плутни Скопена» в театре «Сатирикон». Премию «Звезда театрала» получили актрисы Татьяна Кравченко и Вера Алентова. Среди мужчин премии был удостоен Антон Хабаров.

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