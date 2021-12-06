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Названы обладатели премии зрительских симпатий «Звезда театрала»

Юлия Курганова

Общество
Названы обладатели премии зрительских симпатий «Звезда театрала»
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Обладатели премии «Звезда театрала» стали известны в понедельник, 6 декабря, на торжественной церемонии награждения, которая состоялась в Вахтанговском театре. Премию получили артисты, режиссеры, спектакли, театры, набравшие наибольшее число голосов зрителей на сайте премии.

Только в самой почетной номинации — «Легенда сцены» — лауреатов определяет дирекция премии, и их имена были заранее известны: Алексей Бородин, Лия Ахеджакова, Юрий Григорович, а также Нина Ургант, которая получила премию посмертно.

Президент премии Валерий Яков рассказал журналистам, что Ургант успели сообщить, что она стала лауреатом.

— Мы позвонили еще в октябре. Но мы понимали, что она даже приехать не сможет. Но не всегда и все приезжают на церемонию по разным причинам. Мы рады, что успели сообщить, — сказал он.

В этом году в шорт-лист премии «Звезда театрала» по 18 номинациям попали 50 деятелей театра.

Лучшим драматическим спектаклем стал «Король Лир» в постановке Юрия Бутусова в Вахтанговском театре. Еще одна работа вахтанговцев получила премию: «Лучшим музыкальным спектаклем» назвали «Танго между строк» в постановке Натальи Ковалевой.

Лучшим директором признали Софью Апфельбаум из РАМТ. Лучшим спектаклем для детей и юношества стала постановка Новосибирского музыкального театра «Кошка, которая гуляла сама по себе», а лучшим иностранным спектаклем признали постановку польского режиссера Анджея Бубеня «Отцы и дети» в Ярославском театре драмы им. Волкова.

Лучшим режиссером стал народный артист РФ Константин Райкин за спектакль «Плутни Скопена» в театре «Сатирикон». Премию «Звезда театрала» получили актрисы Татьяна Кравченко (лучшая женская роль в спектакле «Под одной крышей», «Ленком») и Вера Алентова (лучшая женская роль второго плана, спектакль «Ложные признания» в Театре Пушкина). Среди мужчин премии был удостоен только один актер — Антон Хабаров за роль второго плана в спектакле «Дядя Ваня» Губернского театра.

Лауреатами премии также стали: Алтайский краевой театр драмы им. Шукшина как лучший региональный театр, Молодежный театр – студия «Быть» из Тюмени в номинации «Лучший любительский театр» и Русский драматический театр Литвы как лучший театр за рубежом.

«Вредные советы», «Три мушкетера» и «Урожай»: театры представили премьеры декабря. Открывает зимний обзор премьера «Урожай» (18+), которую зрители могут видеть в объединенном театре на Таганке со 2 декабря. Спектакль поставлен Марфой Горвиц по пьесе Павла Пряжко — яркого представителя «новой драмы» и обладателя премии «Золотая маска».

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