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Более восьми тысяч человек в рамках реновации расселят на востоке Москвы

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Более восьми тысяч человек в рамках реновации расселят на востоке Москвы
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, Восточный административный округ Карта всех событий

В Восточном административном округе (ВАО) ввели в эксплуатацию 20 новостроек, это позволит расселить более восьми тысяч человек. Об этом 8 декабря сообщил глава столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, общая площадь введенных в эксплуатацию домов составляет 245 тысяч квадратных метров. Всего в районе на стадии проектирования и строительства находятся еще 60 домов.

— Всего переселение идет в восьми районах округа. В районе Северное Измайлово таких новостроек насчитывается пять, в Перово — четыре, Косино-Ухтомском, Восточном Измайлово и Ивановском по две, Богородское, Измайлово и Метрогородке по одной, — уточнил Левкин.

Всего в Восточном административном округе в программу реновации включено 1062 дома общей площадью 3,4 миллиона квадратных метров, в которых проживает 209,6 тысячи жителей. Для волнового переселения в районе подобрали 91 стартовую площадку.

Днем ранее, 7 декабря, сообщалось, что с начала 2021 года в Москве утверждено 52 проекта домов для программы реновации жилья. Эксперты Мосгосэкспертизы проверяют документацию на соответствие федеральному и региональному законодательству, сводам правил по проектированию и строительству, а также на соответствие градостроительным нормам и стандартам Москвы

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