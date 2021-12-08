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Член СПЧ назвал причину снижения коррупции в России

Полина Долганова

Общество
Член СПЧ назвал причину снижения коррупции в России
Фото: Pixabay

Коррупция в России снижается благодаря цифровизации, однако эта проблема все еще сохраняется в сфере государственных закупок. Такое мнение в среду, 8 декабря, выразил председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.

По его словам, коррупция представляет собой бизнес, в котором чиновники зарабатывают деньги, используя свои полномочия за счет выдачи разных документов.

— Сейчас этого нет, процедуру изменили, многие процедуры изменились, то есть борьба с коррупцией — это замена процедур, это устранение условий для зарабатывания. И на бытовом уровне этого стало меньше, — цитирует Кабанова РИА Новости.

Он напомнил, что теперь, к примеру, нарушения на дорогах отслеживают камеры, а не сотрудники ГИБДД.

Кабанов подытожил, что взяточничество осталось в сфере госзакупок и в особенности в сфере обороны. Однако, по словам члена СПЧ, такая проблема распространена во всем мире.

Недавно кандидат экономических наук, профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков рассказал «Вечерней Москве», что Россия в ближайшее десятилетие технически не готова к отказу от наличных денег, в некоторых регионах еще нет качественного интернета. Кроме того, по его словам, коррупция есть в каждой стране мира, а взятки даются исключительно наличными. Поэтому везде есть заинтересованные лица, которые очень хотят, чтобы наличные остались, добавил эксперт.

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