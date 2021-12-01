«Наличка вне контроля»: почему Россия не откажется от бумажных денег

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Россия в ближайшее десятилетие технически не готова к отказу от наличных денег, в некоторых регионах еще нет качественного интернета. Да и остальной мир никогда не откажется от привычной формы денег, а наличная валюта будет существовать еще долгие годы. Об этом сообщил в беседе с «Вечерней Москвой» кандидат экономических наук, профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

Согласно данным СМИ, 47 процентов россиян негативно отнеслись к идее запретить оплату бумажными деньгами и оставить возможность расплачиваться только банковской картой или онлайн-переводом, 26 процентов оценивают это предложение положительно. При этом 45 процентов россиян предпочитают расплачиваться за покупки и услуги безналичными способами.

В равной степени наличными и безналичными способами оплаты пользуются 28 процентов граждан. А 26 процентов россиян предпочитают расплатиться за товары и услуги наличными. При этом 15 процентов россиян расплачиваются исключительно купюрами, безналичными способами предпочитают оплачивать только 11 процентов.

По словам Юденкова, полностью отказаться от наличных и невозможно. Во-первых, потому что нет технологических возможностей для этого и не предвидится в ближайшие десятилетия: страна большая, а интернет есть не везде. Это главная причина, по которой не стоит думать о скором переходе валюты в электронный формат.

Кроме того, говоря о безналичке в России, нужно подразумевать под ней цифровой рубль. Правда, с ним все сложно: каждому россиянину нужно создать кошелек для такой валюты, во всех местах пребывания граждан должны быть устройства, которые принимают такой рубль, в том числе в местах без интернета.

— Второе. У нас очень развито сельское хозяйство, сбор грибов, ягод. Люди продают это вдоль дороги. Нужно предположить, что выходит бабушка из леса с грибами, а еще с устройством, чтобы списать ваш рубль, — сказал Юденков.

Третья причина, по которой не будет отказа от наличных, — невозможность контролировать оборот наличных в стране зарубежными спецслужбами, чего не сказать о безналичке.

— Враги в лице американской платежной системы, Visa, Mastercard, не могут контролировать движение наличных денег. Наличка находится вне контроля американских спецслужб. Если безнал контролировать могут, то безнал — нет, — сказал собеседник «ВМ».

По его словам, остальной мир тоже не сможет отказаться от традиционной валюты. Попытки по переходу в цифру предпринимали, например, Швеция и Норвегия. Однако во время пандемии коронавируса эти страны резко перешли на наличные. Причин не озвучивалось.

Кроме того, не секрет, что коррупция есть в каждой стране мира, а взятки даются исключительно наличными. Поэтому везде есть заинтересованные лица, которые очень хотят, чтобы наличные остались, добавил эксперт.

— Неучтенка, скажем так: люди не горят желанием отказываться, вслух они это, может, не скажут, но это есть, — заключил Юденков.