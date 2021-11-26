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Экономист объяснил, зачем России нужна новая методика оценки уровня бедности

Марина Найденкова

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Эксклюзивы ВМ
Экономика
Экономист объяснил, зачем России нужна новая методика оценки уровня бедности
Фото: Пресс-служба Госдумы

Переход на новый показатель оценки бедности — нужная мера. Она не поможет в борьбе с бедностью, но даст представление о том, как меняется уровень благосостояния граждан в зависимости от динамики инфляции. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов.

В России может появиться новый показатель оценки благосостояния граждан — «граница бедности». Его введение рассматривается в Минтруде. Предполагается, что новый показатель будет зависеть от инфляции и рассчитываться по формуле «умножение прожиточного минимума за IV квартал 2020 года («якорный показатель») на индекс потребительских цен за искомый период».

По словам Колганова, бороться с бедностью этот показатель не будет, но будет давать представление о том, как меняется уровень обеспеченности людей в зависимости от динамики инфляции.

— Это будет некая информация к размышлению для исполнительной и законодательной власти, чтобы они могли оперативно реагировать на ситуацию. Понятно, что прожиточный минимум устанавливается раз в год, но он пересматривается поквартально, но тем не менее он устанавливается в абсолютных значениях, в рублях. И судить, как меняется характер прожиточного минимума, не корректируя его на индекс инфляции, не совсем точно, — рассказал экономист.

Он добавил, что новый показатель — хорошее и нужное нововведение, которое поможет понять, как меняется благосостояние граждан, получающих минимальный доход, при инфляции.

По данным Росстата, за шесть месяцев 2021 года уровень бедности в стране составил 13,1 процента — это 19,1 миллиона человек. По нынешней методике бедными считаются россияне, чей доход ниже прожиточного минимума — 11 653 рублей.

Президент России Владимир Путин призвал обеспечить достойный уровень зарплаты бюджетников. Правительству, как уточнил он, следует предусмотреть дополнительные средства и оказать поддержку регионам в достижении уровня зарплаты в бюджетной сфере. Врачи, воспитатели, учителя и медицинские работники находятся в тяжелых условиях из-за пандемии коронавируса, констатировал глава государства.

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