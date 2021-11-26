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СМИ: Минтруд рассматривает переход на новый показатель оценки бедности

Юлия Курганова

Общество
СМИ: Минтруд рассматривает переход на новый показатель оценки бедности
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В России может появится новый показатель оценки благосостояния граждан — «граница бедности». Его введение рассматривается в Минтруде. Об этом сообщили два близких к ведомству источника.

Предполагается, что новый показатель будет зависеть от инфляции. А рассчитываться будет по формуле: «умножение прожиточного минимума за IV квартал 2020 года («якорный показатель») на индекс потребительских цен за искомый период».

При этом показатель будет использоваться только для оценки уровня нуждаемости россиян. А критерием предоставления государственных мер социальной поддержки по-прежнему останется прожиточный минимум.

По мнению экспертов, новый показатель позволит лучше мониторить достижение национальной цели по снижению уровня бедности, а также своевременно оценивать финансовое положение граждан и своевременно оказывать меры поддержки, сообщают «Известия».

По данным Росстата, за шесть месяцев 2021 года уровень бедности в стране составил 13,1 процента — это 19,1 миллиона человек. По нынешней методике, бедными считаются россияне, чей доход ниже прожиточного минимума — 11 653 рубля.

Президент России Владимир Путин призвал обеспечить достойный уровень зарплаты бюджетников. Правительству, как уточнил он, следует предусмотреть дополнительные средства и оказать поддержку регионам в достижении уровня зарплаты в бюджетной сфере. Врачи, воспитатели, учителя и медицинские работники находятся в тяжелых условиях из-за пандемии коронавируса.

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