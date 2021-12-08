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Бывший главный тренер ФК «Ростов» Игорь Гамула скончался на 62-м году жизни

Полина Долганова

Общество
Бывший главный тренер ФК «Ростов» Игорь Гамула скончался на 62-м году жизни
Фото: РИА Новости / Анна Фиаловская

Бывший главный тренер Футбольного клуба «Ростов» Игорь Гамула скончался в возрасте 61 года. Об этом в среду, 8 декабря, сообщили в пресс-службе команды.

— Сегодня ушел из жизни бывший игрок и тренер нашего клуба Игорь Васильевич Гамула. Игорь Васильевич посвятил большую часть своей жизни донскому футболу, оставаясь патриотом нашего клуба. Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Игоря Васильевича, — говорится в сообщении.

Игорь Гамула родился в Луганской области на Украине 17 февраля 1960 года. В 1992 году он тренировал херсонский клуб «Таврия», а в 2011 году начал работать в ФК «Ростов» в качестве тренера–селекционера. В том же году специалист возглавил молодежный состав клуба, сменив на этом посту тренера Андрея Талалаева.

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