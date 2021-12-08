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Сергей Собянин рассказал об обновленных поездах на БКЛ

Евгений Белоусов

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Сергей Собянин рассказал об обновленных поездах на БКЛ
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

На Большой кольцевой линии (БКЛ) стали курсировать обновленные поезда. Об этом 8 декабря мэр Москвы Сергей Собянин рассказал у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Более сорока современных составов «Москва-2020» появились на участках БКЛ. В новых моделях имеется по две системы обеззараживания воздуха в каждом вагоне, более широкие двери и больше USB-зарядок. Кроме того, в новых поездах значительно ниже уровень шума.

— Первый поезд «Москва-2020» был запущен в прошлом году на Кольцевой линии. Сейчас в #мосметро 87 таких составов, — написал мэр.

Сергей Собянин также отметил, что московский парк метро станет самым молодым среди городов Европы и США к 2024 году.

Днем ранее, 7 декабря, мэр Москвы заявил, что Большая кольцевая линия (БКЛ) столичного метро вместе с Московским центральным кольцом (МЦК) стала новым опорным каркасом всей транспортной системы города. Он назвал этот проект самым сложным и востребованным. Сложность, по словам мэра, заключается в том, что под Москвой строится целый подземный город.

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