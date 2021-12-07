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Сергей Собянин назвал БКЛ новым опорным каркасом транспортной системы Москвы

Анастасия Колоскова

Город
Сергей Собянин назвал БКЛ новым опорным каркасом транспортной системы Москвы
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Большая кольцевая линия (БКЛ) столичного метро вместе с Московским центральным кольцом (МЦК) стала новым опорным каркасом всей транспортной системы города. Об этом во вторник, 7 декабря, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Большая кольцевая линия метро является центральным проектом транспортного узла, она абсорбирует, объединяет в себе все эти проекты. Потому что с Большой кольцевой линии будут пересадки на 44 различных направления. Это и пригородные железные дороги, и МЦК, и МДЦ, и радиальные направления метро. То есть это как раз тот ключевой проект, который является вместе с МЦК по сути дела новым опорным каркасом всей транспортной системы Москвы и Московского транспортного узла, — цитирует Сергея Собянина РИА Новости.

Он назвал этот проект самым сложным и востребованным. Сложность, по словам мэра, заключается в том, что под Москвой строится целый подземный город.

— И все это строительство ведется в действующем городе, пересекаются действующие линии железной дороги, метрополитена, автомобильные магистральные дороги, проезжая часть автомобильных дорог сужается, создавая проблемы во время строительства. Все это дает громадную сложность — и технологическую, и организационную, и даже политическую, — отметил Сергей Собянин.

Мэр добавил, что к настоящему времени готовность этого масштабного проекта составляет 70 процентов. Еще девять станций будут открыты в следующем году. Глава города выразил надежду, что уже в 2023 году БКЛ начнет работать в полноценном режиме.

До этого сообщалось, что сразу десять новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро открыли в Москве 7 декабря. В торжественной церемонии принял участие по видеосвязи президент России Владимир Путин. Движение поездов началось на участке БКЛ от станции «Мневники» до станции «Каховская».

В столичном метро заработали такие станции, как «Мневники», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская». Длина данного участка БКЛ — около 20 километров.

Открытие станций улучшит доступность транспорта для 1,4 миллиона человек, которые живут в 11 районах столицы. Кроме того, в столице благоустроили более 46 гектаров прилегающих к станциям территорий.

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