Стало известно, в каких регионах России люди чаще сталкиваются с проблемами со сном

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Исследователи провели опрос и выяснили, жители каких регионов России чаще сталкиваются с бессонницей. В опросе приняли участие 1,6 тысячи респондентов из разных регионов страны.

Отмечается, что в 2021 году мужчины в России стали хуже спать по сравнению с прошлым годом. Так, увеличилось число мужчин с бессонницей из-за тревожных снов (11 процентов против восьми в прошлом году). Женщины в 2021 году стали чаще просыпаться по ночам — эту проблему отметили 32 процента опрошенных россиянок.

Худшее качество сна у жителей СЗФО и Урала: половина людей из этих регионов жалуется на бессонницу из-за тревожности. При этом в СЗФО в 2021 году актуальность проблемы возросла на семь процентов — с 43 до 50.

Жители южных регионов России и регионов Северного Кавказа отметили, что не страдают от частых ночных пробуждений. На чуткий сон больше всего жалуются в Сибири.

Сообщается, что самыми популярными способами борьбы с бессонницей у россиян являются просмотр фильма перед сном (29 процентов), успокоительные травяные чаи (19 процентов), прогулка на свежем воздухе (18 процентов), снотворные препараты (18 процентов), сообщает Life.ru.

До этого сомнолог назвал народные средства, которые помогают быстрее уснуть.