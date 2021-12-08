Сергей Собянин утвердил перечень площадок для строительства дополнительных объектов по реновации

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Россия, Москва, Большая Черёмушкинская улица Карта всех событий

В Москве утвержден список площадок для строительства дополнительных объектов по программе реновации. Постановление об этом подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Теперь в него войдут территории, на которых разместятся площадки для строительства жилых домов по реновации, которые предназначены для людей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, желающих приобрести квартиру с большей площадью или другим количеством комнат. Кроме того, к дополнительным площадкам относятся те, на которых построят объекты инфраструктуры — социальной, инженерной и транспортной.

Таким образом, в перечне появятся три новые площадки. На них построят один жилой дом и два нежилых объекта. Здание возведут по адресу Большая Черемушкинская улица, владение 26. Вблизи владения 1 в Харьковском проезде построят многоуровневый гараж, а во Врачебном проезде, в блоке № 12, расположится блок для начальных классов на 350 учеников, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщил, что в Восточном административном округе (ВАО) ввели в эксплуатацию 20 новостроек, это позволит расселить более восьми тысяч человек. По его словам, общая площадь введенных в эксплуатацию домов составляет 245 тысяч квадратных метров. Всего в районе на стадии проектирования и строительства находятся еще 60 домов.