Сергей Собянин подписал постановление о комплексном развитии трех промзон

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, район Марьина Роща Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о комплексном развитии промзон «Огородный проезд», «Теплый Стан» и «Каширское шоссе».

Территория бывшей промзоны «Огородный проезд» располагается на северо-востоке Москвы в районе Марьина Роща. Общая площадь бывшей промзоны составляет 7,37 гектара. На ней будут обустроены промышленные (производственные комплексы, технопарк) и общественно-деловые объекты общей площадью не менее 126,9 тысячи квадратных метров.

На территории бывшей промзоны «Теплый Стан», площадь которой насчитывает 16,78 гектара, планируется возвести промышленные и общественные объекты общей площадью не менее 153,6 тысячи квадратных метров.

Промышленные и общественные объекты общей площадью не менее 72,9 тысячи квадратных метров будут возведены на территории бывшей промзоны «Каширское шоссе». Ее площадь достигает 7,13 гектара.

Всего благодаря развитию бывших промзон в Москве появится около 9,5 тысячи рабочих мест, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого, 5 декабря, мэр Москвы сообщил, что территория у открывшегося в Москве Дома культуры ГЭС-2 на Болотной набережной станет фестивальной площадкой к Рождеству. По словам мэра, на территории ДК ГЭС-2 обустроят каток и установят новогоднюю елку. Сам Дом культуры Сергей Собянин назвал уникальным арт-пространством.