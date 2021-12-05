Сергей Собянин: Территория ГЭС-2 станет фестивальной площадкой к Рождеству

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Болотная набережная, 15 Карта всех событий

Территория у открывшегося в Москве Дома культуры ГЭС-2 на Болотной набережной станет фестивальной площадкой к Рождеству. Об этом 5 декабря сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам мэра, на территории ДК ГЭС-2 обустроят каток и установят новогоднюю елку. Сам Дом культуры Сергей Собянин назвал уникальным арт-пространством.

— Синтез исторического наследия и новых идей. Его лучше хоть раз увидеть, чем сто раз о нем услышать. Самому оценить размах и красоту огромных светлых залов, — написал мэр Москвы.

С 10 декабря по 9 января в Москве пройдет фестиваль «Путешествие в Рождество». Также в столице будут работать ярмарки, 18 катков и площадка для керлинга.

До этого, 2 декабря, мэр столицы Сергей Собянин рассказал о работе площадок «Путешествия в Рождество». По его словам, мастер-классы проводиться не будут в связи с эпидемиологической обстановкой. В остальном фестиваль будет работать в привычном для москвичей режиме. Сергей Собянин отметил, что в условиях коронавирусных ограничений главный акцент фестиваля будет сделан на уличных форматах.