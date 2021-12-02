Сергей Собянин рассказал о работе площадок «Путешествия в Рождество» в праздники

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Катки, ярмарки и кафе будут работать для посетителей московского фестиваля «Путешествие в Рождество». Мастер-классы проводиться не будут в связи с эпидемиологической обстановкой. Об этом 2 декабря рассказал мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, помимо мастер-классов фестиваль будет работать в привычном для москвичей режиме.

— Конечно, санитарные требования будут применяться к этим площадкам (фестиваля «Путешествие в Рождество» — прим. «ВМ»), но в принципе, мы хотим, чтобы они полноценно функционировали: катки, торговля, общепит, елки, украшения, полноценные ярмарки, — сообщил мэр столицы.

Сергей Собянин отметил, что в условиях коронавирусных ограничений главный акцент фестиваля будет сделан на уличных форматах.

— Должно красиво быть, и надеюсь, что настроение будет хорошим, — заключил глава города.

26 ноября Сергей Собянин сообщил о возобновлении уличных фестивалей в Москве.